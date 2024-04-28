تحتفل وحدة الملكية الفكرية والتنافسية بجامعة الدول العربية، غدا الاثنين، باليوم العالمي للملكية الفكرية، تحت شعار" الملكية الفكرية وأهداف التنمية المستدامة: بناء مستقبلنا المشترك بالابتكار والإبداع.

ويهدف شعار الاحتفال هذا العام إلى تعزيز استخدام نظام الملكية الفكرية لتحقيق مستقبل مستدام في جميع أرجاء العالم، وكذلك إيجاد سُبل لمواجهة التحديات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وصرحت وزير مفوض الدكتورة مها بخيت مدير إدارة الشئون القانونية ووحدة الملكية الفكرية والتنافسية بجامعة الدول العربية بأن هذا الاحتفال السنوي يعتبر بمثابة منصة لعرض التجارب المشتركة بين كافة الدول المشاركة وملتقى للحوار والتباحث حول مختلف قضايا الملكية الفكرية.

ويتضمن الاحتفال الذي يعقد بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، عدة جلسات عمل تناقش عدة موضوعات تستهدف مناقشة استخدام الملكية الفكرية كأداة لتعزيز التنمية المستدامة، ودور أنظمة الابتكار والملكية الصناعية والذكاء الاصطناعي في دعم أهداف التنمية المستدامة، ويقدمها عدد من الخبراء والمتخصصين في مجال الملكية الفكرية، وسيتم عرض أفضل التجارب والممارسات من الدول العربية.

ويشارك في الاحتفال المسئولين الحكوميين عن مكاتب الملكية الفكرية بالدول العربية، وخبراء من المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بالإضافة إلى عدد من الباحثين والقانونيين وشباب المخترعين