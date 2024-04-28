قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الدولة بدأت منذ عام 2018 مشروعًا لرفع كفاءة الإنترنت الثابت بكلفة استثمارية قدرها 2.5 مليار دولار.

وأضاف خلال افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية والحكومية، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، أنه تم رفع متوسط سرعة الإنترنت الثابت حتى الآن 11 ضعفًا.

وأوضح أن مصر منذ عام 2022 تحتل المركز الأول في قارة إفريقيا في متوسط سعر الإنترنت الثابت.

وأشار إلى مضاعفة عدد أبراج المحمول وإتاحة أطياف ترددية للشركات العاملة بأكثر من مليار دولار.

ومركز البيانات والحوسبة السحابية (P1) أول مركز يقدم خدمات (تحليل ومعالجة البيانات الضخمة - الذكاء الاصطناعي) فى مصـر وشمال أفريقيا طبقًا لأحدث التقنيات العالمية، باشتراك أكثر من 15 شركة محلية / عالمية، وأكثر من 1200 مهندس / عامل، أكثر من 5000 ساعة عمل.

ويعمل المركز على تقديم التطبيقات الحرجة والمدفوعات والتطبيقات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة لصناعة القرار على كافة المستويات بالإضافة إلى عمله كبديل نشط لمـركز البيانات الحكومية بالعاصمة الإدارية، واستخدام تكنولوجيا الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة فى تحليل البيانات الحكومية، كما يعمل كمـركز وطنى موحد لبيانات التعافي من الكوارث، وتوطين استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في القطاع الحكومي، وتوفير كافة البيانات الدقيقة والموقوتة للجهات الحكومية.