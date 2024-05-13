 بعثة الزمالك تعود من المغرب بعد الخسارة من نهضة بركان في الكونفدرالية - بوابة الشروق
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بعثة الزمالك تعود من المغرب بعد الخسارة من نهضة بركان في الكونفدرالية

أمير نبيل
نشر في: الإثنين 13 مايو 2024 - 10:17 ص | آخر تحديث: الإثنين 13 مايو 2024 - 10:17 ص

وصلت  بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى مطار القاهرة، قادمة من المغرب بعد خوض مباراة نهضة بركان في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية.

واستغرقت رحلة الطيران إلى القاهرة حوالي خمس ساعات تقريباً.

وكان مجلس الإدارة برئاسة الكابتن حسين لببب وفر طائرة خاصة للفريق في رحلة المغرب لتوفير كافة سبل الراحة للفريق.

وتعرض فريق الزمالك للخسارة بهدفين مقابل هدف أمام نهضة بركان في المباراة التي أقيمت بالملعب البلدي في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية ويحتاج الأبيض للفوز بهدف نظيف في لقاء العودة المقرر له الأحد المقبل للتتويج باللقب.


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