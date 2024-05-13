فصيل فلسطيني يزف أحد قياداته: استشهد وهو يقود المقاومة ضد الاحتلال بغزة

أعلنت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، الاثنين، استشهاد عضو مكتبها السياسي طلال أبو ظريفة في قصف إسرائيلي في جنوب مدينة غزة.

وقالت الجبهة في بيان: «أبو ظريفة استشهد وهو يقود المقاومة ضد الغزو البربري الإسرائيلي في حي الصبرة جنوب شرقي مدينة غزة كما استشهد إلى جانبه الرفيق محمود حمامي».

وأضافت: «نودع القائد أبو ظريفة الذي أمضى زهرة شبابه وسنوات عمره مناضلا في صفوف أبناء شعبه وتحت راية الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين منذ أن انتمى إلى صفوفها طالبا في إحدى جامعات الجزائر ثم عاد إلى قطاع غزة ليتولى مهامه القيادية»، وفق وكالة الأناضول.

وأشارت إلى انتخاب أبو ظريفة لعضوية المكتب السياسي عدة مرات وكان آخرها في المؤتمر الوطني العام الثامن للجبهة الذي انتهت في أعماله أبريل الماضي.

ووسّع جيش الاحتلال منذ نحو أسبوع من عملياته العسكرية في قطاع غزة عبر إطلاق عملية برية في مدينة رفح، جنوبي القطاع، والتوغل في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، وبدء عملية عسكرية واسعة في بلدة ومخيم جباليا، شمالي القطاع.

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن جيش الاحتلال حربا على غزة خلفت أكثر من 113 ألفا بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وحوالي 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.