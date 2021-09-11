 مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم ملاكي بسيارة شرطة في الأقصر - بوابة الشروق
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مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم ملاكي بسيارة شرطة في الأقصر

محمد راشد
نشر في: الأحد 28 مايو 2023 - 1:50 م | آخر تحديث: الأحد 28 مايو 2023 - 1:50 م
لقي شخصين مصرعهما، وأصيب 3 أخرون من بينهم ضابط شرطة، في حادث تصادم سيارة ملاكي بسيارة شرطة على طريق مصر - أسوان الزراعي بالأقصر.

تلقى اللواء هشام عبد الغفار، مدير أمن الأقصر، إخطارًا من قسم شرطة الأقصر، يفيد بمصرع كلًا من "زياد. ح"، 22 عامًا، مجند، و"أندرو، ن"، 35 عامًا، بينما أصيب كل من: "محمد أحمد"، 31 عامًا ضابط شرطة، بجروح وكدمات و"حاتم عبد اللطيف"، مجند، 20 عامًا، مصاب بغيبوبة، و"محمد عبد المنعم"، 36 عامًا، مصاب باشتباه كسر بالعمود الفقري، وذلك في حادث تصادم سيارة شرطة بأخرى ملاكي ملاكي، على طريق "مصر - أسوان الزراعي"، أمام مدخل قرية نجع الوحدة بمركز ومدينة الطود.

وعلى الفور، تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف، إلى موقع الحادث، وجرى نقل الجثتن إلى مشرحة المستشفى لانتداب الطبيب الشرعي، كما تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتحرر محضر بالواقعة، وجارِ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها وإخطار النيابة العامة للتحقيق.

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