 الجيش السوداني يعلن استعداده لتمديد وقف إطلاق النار مع قوات الدعم السريع - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الجيش السوداني يعلن استعداده لتمديد وقف إطلاق النار مع قوات الدعم السريع

هديل هلال
نشر في: الأحد 28 مايو 2023 - 2:00 م | آخر تحديث: الأحد 28 مايو 2023 - 2:00 م

أعلن الجيش السوداني، استعداده لتمديد وقف إطلاق النار مع قوات الدعم السريع، مؤكدًا التزامه باتفاقية وقف إطلاق النار قصير الأمد الموقع في جدة، وذلك بحسب ما أفادته فضائية «العربية»، في خبر عاجل لها، مساء الأحد.

ودعت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، بصفتهما ميسّرين لاتفاق وقف إطلاق النار قصير الأمد والترتيبات الإنسانية، القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، إلى مواصلة النقاش للتوصل إلى اتفاق بشأن تمديد وقف إطلاق النار الذي سينتهي يوم 29 مايو 2023م الساعة 9:45 دقيقة بتوقيت الخرطوم.

وبما أن الاتفاق ليس كاملاً، إلا أن التمديد سيسهل إيصال المساعدات الإنسانية التي يحتاجها الشعب السوداني.

وفي ظل عدم وجود اتفاق لتمديد وقف إطلاق النار الحالي، يظل من واجب الطرفين التقيد بالتزامهما بموجب وقف إطلاق النار قصير الأمد، وإعلان الالتزام بحماية المدنيين في السودان.

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