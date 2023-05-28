رئيس اتحاد جدة يحسم الجدل بشأن ضم بنزيما هذا الصيف

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كشف أنمار الحائلي رئيس نادي اتحاد جدة السعودي، حقيقة التعاقد مع النجم الفرنسي كريم بنزيما لاعب فريق ريال مدريد الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ومن المقرر أن ينتهي تعاقد بنزيما مع ناديه ريال مدريد هذا الصيف، ولم يتم تجديد التعاقد بين الطرفين حتى الآن، وربطته بعض التقارير الصحفية في وقت سابق، بالانتقال إلى نادي اتحاد جدة.

وقال الحائلي في تصريحات تليفزيونية: «الصفقات الصيفية ملف وطن، ولا يخص نادٍ بعينه، نرى النصر استقطب نجم عالمي مثل كريستيانو رونالدو».

وبسؤاله عن حقيقة التعاقد مع بنزيما، قال: «لدينا حمد الله في خط الهجوم».

وأتم: «دعنا نفرح هذه الأيام بالتتويج بلقب الدوري السعودي، وبعدها سيكون لكل حادث حديث».