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مودي يفتتح المبنى الجديد للبرلمان الهندي اليوم


نشر في: الأحد 28 مايو 2023 - 6:44 ص | آخر تحديث: الأحد 28 مايو 2023 - 6:44 ص

يفتتح رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي اليوم الأحد المبنى الجديد للبرلمان المجهز بتكنولوجيا حديثة، وسط مقاطعة عدة أحزاب معارضة تصر على أن الرئيسة دروبادي مورمو يجب أن ترأس المراسم بوصفها رئيسة البلاد، حسبما أفادت وكالة أنباء "برس ترست أوف إنديا" الهندية اليوم السبت.

وقال مودي أمس الجمعة إن مبنى البرلمان الجديد سيبعث على فخر جميع الهنود، وشارك مقطع فيديو للمجمع الذي تم بناؤه حديثا.

ويعكس مبنى البرلمان الجديد تنوع الثقافة الهندية، بسجاجيد من ميرزابور بولاية أوتار براديش وأرضية من خشب الخيزران من تريبورا وأحجار منقوشة من راجاستان.

وستبدأ مراسم افتتاح مبنى البرلمان الجديد غدا الأحد، بصلاة في الصباح الباكر وصلاة متعددة الأديان يعقبها افتتاح رسمي في لوك سابها (مجلس النواب) من قبل رئيس الوزراء مودي.


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