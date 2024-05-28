تقرير يكشف تفاصيل المقترح الإسرائيلي المُحدَّث لصفقة تبادل الأسرى مع حماس

أفاد موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي، اليوم الثلاثاء، بأن إسرائيل سلمت الوسطاء مقترحاً محدثاً لاتفاق بشأن صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس الفلسطينية، ووقف إطلاق النار بقطاع غزة.

*وقف مؤقت لإطلاق النار

ونقل "أكسيوس" عن مصادر مطلعة – لم يسمها – قولها إن إسرائيل أعطت مصر وقطر والولايات المتحدة، يوم الاثنين، مقترحاً رسمياً مكتوباً ومحدثاً لاتفاق محتمل لإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين في غزة، والذي يمكن أن يقود إلى وقف مؤقت لإطلاق النار.

وأضاف مصدر أن المقترح المكتوب، الذي جرى تقديمه إلى الوسيطين الرئيسيين مصر وقطر، كان مفضلاً وموسعاً بشأن المبادئ العامة التي قدمها مدير الموساد ديفيد برنياع خلال اجتماع باريس الجمعة الماضية، في إشار ة إلى اجتماعه مع مدير المخابرات المركزية الأمريكية "سى آي إيه" وليام بيرنز، ورئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن أل ثاني.

*المرحلة الأولى من الاتفاق

ويتضمن المقترح الإسرائيلي المحدث ما وصفه الموقع بأنه "استعداداً للمرونة" فيما يتعلق بعدد المحتجزين الذين هم على قيد الحياة الذين سيتم إطلاق سراحهم في المرحلة الأولى الإنسانية من الاتفاق، بالإضافة إلى استعداد لمناقشة مطلب حماس بـ"هدوء مستدام" في قطاع غزة.

وبحسب ما نقله "أكسيوس"، عن مصدر مطلع على المفاوضات فإن هناك مبادرة جديدة وجادة، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن يلتقي رئيس الوزراء القطري، اليوم الثلاثاء، في الدوحة مع ممثلي حماس، ويطلعهم على المقترح الإسرائيلي معهم.

وأشار "أكسيوس" إلى أن محادثات غير مباشرة بين إسرائيل وحماس بشأن صففة لتبادل الأسري وصلت إلى طريق مسدود قبل ثلاثة أسابيع.

وقد زاد الهجوم الإسرائيلي في رفح، الذي بدأ مطلع مايو الجاري، واستشهاد 45 فلسطينياً في غارة جوية إسرائيلية على مخيم للنازحين بالمدينة، يوم الأحد، من تعقيد جهود التوصل إلى اتفاق.

ويعتبر البيت الأبيض أن اتفاق بشأن المحتجزين الإسرائيليين في غزة السبيل المجدي الوحيد للتوصل لوقف إطلاق النار ووضع نهاية محتملة لحرب أصبحت مشكلة سياسية للرئيس الأمريكي جو بايدن قبل الانتخابات الرئاسية.