رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يلتقي وزير الإعلام السعودي

كرم جبر: التعاون الإعلامي يعكس العلاقات القوية بين زعماء الدولتين

سلمان الدوسري: العلاقات السياسية في أعلى مستوياتها

أشاد الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بالعلاقات الإعلامية القوية بين مصر والسعودية، مؤكداً خلال لقائه بوزير الإعلام السعودي سلمان الدوسري أن التعاون الإعلامي الوثيق يعكس العلاقات القوية بين الرئيس عبدالفتاح السيسي وخادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأكد الدوسري، في بيان صادر عن المجلس الأعلى، حرص المملكة على تدعيم التعاون الإعلامي بين البلدين، مضيفاً أن العلاقات المصرية السعودية تاريخية وتتميز بالتفرد والمسؤولية، وأن العلاقات الإعلامية بين البلدين هي انعكاس للعلاقات السياسية التي تعد الآن في أقوى مستوياتها، مع توافق تام في مختلف القضايا.

تم خلال اللقاء بحث برامج التعاون المشتركة في مجالات تدريب الإعلاميين، والاتفاق على توقيع بروتوكول للتعاون الإعلامي، تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين بتوقيع مذكرة تفاهم بين مصر والمملكة، وكذلك إعداد برنامج مشترك للمحتوى الإعلامي الذي يتوافق مع القيم العربية والإسلامية، ومواجهة غزو الأفكار التي تبثها المنصات الأجنبية والتي لا تتوافق مع قيمنا، وبلورة التوافق الكبير في الرؤى والتوجهات والسياسات في برامج إعلامية بين البلدين.

وأشاد وزير الإعلام السعودي بالزيارة التي قام بها إلى مصر مؤخراً، والحفاوة التي قوبل بها، ولقاءاته المتعددة بالإعلاميين والسياسيين والمثقفين والمسؤولين، والنتائج التي ترتبت عليها.

تم اللقاء على هامش اجتماعات وزراء الإعلام العرب في البحرين، وحضرها من الجانب المصري أمين عام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المستشار ياسر عبدالمعطي، ومن الجانب السعودي محمد فهد الحارثي، الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية، وفهد بن حسن آل عقران، رئيس وكالة الأنباء السعودية، ود. خالد الغامدي، وكيل وزارة الإعلام السعودية للعلاقات الإعلامية الدولية.