بريطانيا تعلن خطة استثمارية بـ86 مليار إسترليني لتعزيز البحث والتكنولوجيا

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أعلنت الحكومة البريطانية، الأحد، خطة استثمارية ضخمة بقيمة 86 مليار جنيه إسترليني، لدعم مشاريع البحث والتطوير في مجالات تشمل العلاجات الدوائية، وبطاريات طويلة العمر، والذكاء الاصطناعي.

وتتضمن الخطة التزامًا بإنفاق 22.5 مليار جنيه سنويًا على مدى أربع سنوات، إلى جانب تخصيص 500 مليون جنيه للسلطات المحلية لتوجيه الاستثمارات بحسب الاحتياجات الإقليمية.

يأتي الإعلان قبيل عرض وزيرة المالية راشيل ريفز لمراجعة الإنفاق المرتقبة الأربعاء المقبل، التي ستشمل خطة الإنفاق اليومي لثلاث سنوات، واستثمارات رأسمالية لأربع سنوات.

وقالت ريفز إن "بريطانيا هي موطن للعلم والتكنولوجيا، ونستثمر لتجديد الاقتصاد وخلق وظائف وتحسين المعيشة".

من جهته، أكد وزير العلوم والتكنولوجيا بيتر كايل، أن "البحث والتطوير أساس الابتكار، من علاجات تطيل العمر، إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تحل أزمات النقل وتغير المناخ".

استثمارات موجهة للقطاعات الحيوية والمناطق المهمشة

يشمل البرنامج تمويل قطاعات استراتيجية مثل علوم الحياة في ليفربول، والدفاع في أيرلندا الشمالية، وأشباه الموصلات في جنوب ويلز.

وستحصل سبع سلطات استراتيجية كبرى في إنجلترا على منح لا تقل عن 30 مليون جنيه لكل منها، تشمل: مانشستر الكبرى، ويست ميدلاندز، يوركشاير، ليفربول، شمال شرق إنجلترا، ولندن. كما ستتاح فرص تمويل لمناطق أخرى بالمملكة المتحدة.

مراجعة "الكتاب الأخضر" لضمان عدالة التوزيع



تعتزم ريفز أيضًا مراجعة "الكتاب الأخضر" الذي ينظم قواعد الاستثمار الحكومي، لضمان توجيه التمويل إلى مناطق شمال ووسط إنجلترا، والتي تعاني من التهميش مقارنة بجنوب البلاد.

113 مليارًا إضافية للبنية التحتية



تشمل المراجعة المرتقبة أيضًا خطة استثمار رأسمالي جديدة بقيمة 113 مليار جنيه، لتمويل قطاعات الإسكان والطاقة والنقل، باستخدام موارد أتيحت بعد تعديل قواعد الدين في أكتوبر الماضي.

وتأمل الحكومة أن تخفف هذه الاستثمارات الانتقادات بشأن تخفيضات الإنفاق اليومي في عدة وزارات، عبر تعزيز تمويل الخدمات العامة.