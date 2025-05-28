الادعاء الألماني يرفع دعوى على 3 أشخاص بتهمة التجسس لصالح روسيا

أعلن الادعاء العام الاتحادي في ألمانيا، اليوم الأربعاء، رفع دعوى قضائية ضد ثلاثة أشخاص بتهمة قيامهم بتكليف من جهاز استخبارات روسي بالتجسس على مقاتل أوكراني سابق في ألمانيا، مشيرا إلى أنه ربما كانت هناك نية لاغتياله.

وستنظر دائرة أمن الدولة في المحكمة الإقليمية العليا في مدينة فرانكفورت في الدعوى المرفوعة للبت في قبولها من عدمه، ولتحديد موعد المحاكمة في حال قبول الدعوى.

وبحسب أعلى هيئة ادعاء في ألمانيا، فإن المتهمين هم مواطن أوكراني، وآخر أرمني، وثالث روسي. ويتهمهم الادعاء العام الاتحادي بالعمل لحساب جهاز استخبارات أجنبي في حالة تُعدّ ذات خطورة خاصة (تصنيف في القانون الجنائي للجرائم لا يجوز للمدان في هذه الحالة الخروج قبل قضاء مدة العقوبة بأكملها).

ويُعْتَقَد أن المتهم الأرمني تلقى في أوائل مايو 2024 تكليفا من جهاز استخبارات روسي للتجسس على رجل يقيم في ألمانيا، كان يقاتل في صفوف القوات الأوكرانية بعد بدء الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

ويُعْتَقَد أن المتهم الأرمني قام بتجنيد الشخصين الآخرين كمساعدين له في تنفيذ المهمة.

وكان من المقرر استدراج الشخص المستهدف في 19 يونيو الماضي إلى لقاء في أحد المقاهي وسط مدينة فرانكفورت، بهدف التعرف عليه وجمع معلومات مفصّلة عنه. غير أن الشخص المستهدف كان أبلغ الشرطة الألمانية مسبقًا، وبالتالي لم يتم اللقاء.

وكان ضباط المكتب الإقليمي للتحقيقات الجنائية في ولاية هيسن (تقع بها مدينة فرانكفورت) ألقوا القبض على المتهمين، ومنذ ذلك الحين وهم رهن الحبس الاحتياطي.

وتشير تقديرات الادعاء العام الاتحادي إلى أن عملية التجسس كانت تمهيدًا لعمليات استخباراتية أخرى في ألمانيا، ومن المحتمل – بحسب تقييم الادعاء – أن يكون الهدف النهائي هو اغتيال الشخص المستهدف.