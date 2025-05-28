إندونيسيا مستعدة لإقامة علاقات مع إسرائيل حال اعترافها بفلسطين

قال الرئيس الإندونيسي برابو سوبيانتو، إن بلاده مستعدة لإقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل في حال اعترفت بالدولة الفلسطينية، مما يشير إلى تغيير في سياسة البلاد ذات الأغلبية المسلمة والأكبر من حيث التعداد السكاني.

وتعزز هذه التصريحات ما قاله الرئيس الإندونيسي سابقا في هذا الشأن، وتشمل تصريحات العام الماضي عندما قال برابو، إن إسرائيل لها الحق في الوجود دون الإشارة إلى استعداد إندونيسيا لإقامة علاقات معها، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال برابو، في مؤتمر مشترك مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في جاكرتا، اليوم الأربعاء، "أعلنت إندونيسيا أنه فور اعتراف إسرائيل بفلسطين، سوف نكون مستعدين للاعتراف بإسرائيل وإقامة علاقات دبلوماسية".

ولا تربط إندونيسيا علاقات دبلوماسية رسمية مع إسرائيل ويرجع ذلك بشكل كبير إلى موقفها الداعم المستمر لدولة فلسطينية.

وجدد الرئيس الإندونيسي، اليوم الأربعاء، التصريحات المؤيدة للحل على أساس الدولتين بوصفه المسار الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق سلام دائم.