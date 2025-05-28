إيران تلمح لإمكانية استقبال مفتشين أمريكيين للمنشآت النووية

• في حال التوصل إلى اتفاق خلال المفاوضات مع الولايات المتحدة

ألمح رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، الأربعاء، إلى استعدادهم للقبول بوجود مفتشين أمريكيين لتفتيش المنشآت النووية في إطار الوكالة الدولية للطاقة الذرية في حال التوصل إلى اتفاق في المفاوضات مع الولايات المتحدة.

جاء ذلك في تصريحات صحفية عقب اجتماع للحكومة بالعاصمة الإيرانية طهران.

وأكد "إسلامي"، أن أنشطة تخصيب اليورانيوم "خط أحمر" بالنسبة لإيران.

وقال: "تم نقل هذا الموقف إلى الطرف الآخر في المفاوضات شفهياً وكتابياً بشفافية كاملة".

ولفت "إسلامي"، إلى أن إيران تقبل القيود على برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات.

وأضاف: "أوضحت إيران أنها لا تنوي إنتاج أسلحة نووية، ولن يكون التخصيب في إيران أبدًا بغرض إنتاج أسلحة نووية".

وقال "إسلامي"، إن هذان الأمران "قضيتان نتمسك بهما تمامًا، وليس لدى إيران أي خطط تتجاوز ما أعلنته بشفافية".

وأشار "إسلامي"، إلى أن بلاده "سعت لسنوات عديدة لعدم قبول مفتشين من دول معادية وغير صاحبة مبدأ تجاهنا، وبالمثل، فإنهم لا يقبلون المفتشين الإيرانيين".

وأردف: "لكن إذا تم قبول مطالب إيران في ظل الظروف الحالية للمفاوضات وتم التوصل إلى اتفاق، فإننا سوف نعيد النظر في قبول عمليات التفتيش الأمريكية من خلال الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وتتولى سلطنة عمان دور الوساطة في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، لإنهاء خلافات جوهرية تتعلق بالملف النووي الإيراني.

وعقدت 5 جولات من المفاوضات بين طهران وواشنطن، 3 منها في العاصمة العمانية مسقط.

وتسعى إيران إلى رفع العقوبات المفروضة عليها مقابل الحد من بعض أنشطتها النووية، بما لا يمس حقها في الاستخدام السلمي للطاقة الذرية.

وتأتي هذه التطورات في ظل جمود طويل في المفاوضات النووية بين إيران والقوى الغربية، منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق خلال ولاية ترامب الأولى في 2018، وسط محاولات متكررة لإعادة إحيائه بشروط جديدة من الجانبين.