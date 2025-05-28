روبيو يستقبل نظيره الألماني في أول زيارة رسمية يقوم بها للولايات المتحدة

استقبل وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو نظيره الألماني يوهان فاديفول في واشنطن، اليوم الأربعاء، في أول زيارة رسمية يقوم بها فاديفول، منذ توليه مهام منصبه أوائل الشهر الجاري.

ورحّب روبيو المنتمي للحزب الجمهوري بضيفه الألماني في الطابق السابع من مقر وزارة الخارجية الأمريكية. وتحدد لهذه المحادثات الثنائية بين الوزيرين 30 دقيقة.

وتأتي زيارة فاديفول أيضًا في إطار التحضير لزيارة مرتقبة للمستشار الألماني فريدريش ميرتس للولايات المتحدة.

وكان ميرتس أعلن عن عزمه السفر قريبًا إلى واشنطن ولقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وكان فاديفول يهدف من خلال لقائه بروبيو إلى الدفع نحو تضامن عبر أطلسي في التعامل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في ظل استمرار الهجمات الروسية على أوكرانيا، وكذلك في مواجهة أزمات دولية أخرى.

وكان الوزير المنتمي إلى حزب ميرتس المسيحي الديمقراطي، قال :لكي يجلس بوتين أخيرًا إلى طاولة المفاوضات، ولكي تدخل روسيا أخيرًا في مفاوضات جدّية، علينا أن نُبقي الضغط قائمًا".

وفي وقت لاحق من بعد الظهر (بتوقيت واشنطن)، يعتزم فاديفول وضع زهرتين في المتحف اليهودي في واشنطن تخليدًا لذكرى ضحيتي هجوم وقع في 21 مايو الجاري.

وكان الزوجان اللذان كانا يعملان في السفارة الإسرائيلية بالعاصمة الأمريكية، قُتِلا أثناء خروجهما من فعالية في المتحف، وتعتقد السلطات الأمريكية أن الجريمة وقعت بدافع "معاداة السامية".

وفي أعقاب لقاء روبيو، سيلتقي فاديفول بالأمين العام لمنظمة الدول الأمريكية، ألبرت رامدين.تأسست هذه المنظمة عام 1948، وتضم جميع دول الأمريكتين، ومقرها واشنطن.

تشمل أهداف منظمة الدول الأمريكية ضمان السلام والاستقرار، وتعزيز الديمقراطية، وحرية الصحافة والتعبير.