 التعرف على بطل الدوري.. مواعيد مباريات اليوم الأربعاء - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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التعرف على بطل الدوري.. مواعيد مباريات اليوم الأربعاء

محمد جلال
نشر في: الأربعاء 28 مايو 2025 - 9:15 ص | آخر تحديث: الأربعاء 28 مايو 2025 - 9:15 ص

تقام مساء اليوم الأربعاء مباريات الجولة الختامية لبطولة الدوري المصري الممتاز، حيث ستقام 4 مباريات في الثامنة مساء ليتحدد كل شيء بطل الدوري وصاحب المركز الرابع في جدول الترتيب.

يستضيف استاد القاهرة الدولي مباراة الأهلي مع فاركو، بينما يلعب بيراميدز مع سيراميكا كليوباترا، والبنك الأهلي يلتقي مع بتروجيت، كما سيلتقي المصري مع حرس الحدود.

بالإضافة إلى ذلك ستقام مباراة بين ريال بيتيس وتشيلسي في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي، في لقاء يقام في العاشرة مساءً.

وفي السطور التالية نستعرض مواعيد مباريات اليوم الأربعاء

الدوري المصري

1- الأهلي × فاركو.. الثامنة مساءً.

2- سيراميكا × بيراميدز.. الثامنة مساءً.

3- بتروجيت × البنك الأهلي.. الثامنة مساءً.

4- المصري × حرس الحدود.. الثامنة مساءً.

نهائي دوري المؤتمر الأوروبي

ريال بيتيس × تشيلسي.. العاشرة مساءً.


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