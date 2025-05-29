أوامر إخلاء إسرائيلية لمستشفى العودة شمال غزة

في تحرك جديد ضد المنظومة الصحية في قطاع غزة، طالبت قوات الاحتلال الإسرائيلي ظهر اليوم بإخلاء مستشفى العودة في تل الزعتر شمال قطاع غزة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن مراسلها في قطاع غزة إن قوات الاحتلال طالبت إدارة المستشفى بإخلائه فورًا، وبداخله أكثر من 190 شخصًا، بينهم كوادر طبية ومرضى وجرحى.

ويأتي هذا القرار بعد أيام من استهداف المستشفى ومحيطه بإطلاق الرصاص الحي والقصف، في ظل أزمة صحية خطيرة يعاني منها قطاع غزة.

وارتفعت حصيلة حرب الإبادة الجماعية والعدوان الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 54,249 شهيدًا، و123,492 مصابًا، منذ 7 أكتوبر 2023.

وبلغت حصيلة الشهداء 3,986 شهيدًا، و11,451 مصابًا، منذ 18 مارس الماضي، منذ استئناف الاحتلال عدوانه على القطاع عقب اتفاق وقف إطلاق النار.

ووصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية 67 شهيدًا، بينهم 64 شهيدًا جديدًا، وثلاثة انتُشلت جثامينهم، و184 مصابًا، ولا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض والركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.