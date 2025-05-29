تشكل الحرب الإسرائيلية على غزة، التي شنّها الاحتلال الصهيوني منذ السابع من أكتوبر 2023 وحتى الآن، نقطة فارقة في سلوك الأفراد والمجتمعات، إذ كشفت للعالم أجمع أنها حرب إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني، وليست دفاعًا عن النفس كما ادعت إسرائيل ولا تزال.

ومنذ بداية هذه الحرب، اتخذ العديد من الرياضيين حول العالم مواقف داعمة للفلسطينيين، ارتبطت في الغالب بفعاليات رياضية كبرى، في محاولة لتوصيل رسالة إلى المجتمع الدولي، تدين الجرائم المرتكبة بحق المدنيين في غزة وتعلن التضامن مع القضية الفلسطينية.

آخر هؤلاء كان البطل التركي نجم الدين أربكان، الذي احتفل بفوزه ببطولة أوروبا في الكونغ فو، التي أقيمت في إسطنبول في 17 ديسمبر 2023، برفع العلم الفلسطيني وأداء "رقصة أصحاب الأرض" المعروفة بـ"الدبكة". وعقب ذلك، تلقى تهديدات من اتحاد اللعبة الأوروبي، ليعود ويظهر في فيديو نشره عبر حسابه على إنستجرام من أمام نهر النيل في القاهرة، قال فيه: "السلام عليكم جميعًا، ربما يتذكر بعضكم الميدالية الذهبية التي حصلت عليها بمجهودي في بطولة أوروبا، والتي يظن الصهاينة أنهم منحوها لي"، ثم تابع وهو ينظر للكاميرا: "هنا مصر، القاهرة، نهر النيل"، قبل أن يلقي بالميدالية في المياه.

لم يكن أربكان أول من دفع ثمن مواقفه المناصرة لفلسطين، وإن كان قد فعل ذلك طواعية، فغيره تعرّض لإجراءات تعسفية سواء من الأندية أو الجماهير بسبب دعمهم لغزة.

في هذا التقرير، نرصد الأثمان الباهظة التي تكبّدها رياضيون عرب بسبب تضامنهم مع غزة ضد مشروع الإبادة الجماعية الصهيوني، بحسب مصادر إخبارية متنوعة وحسابات اللاعبين على مواقع التواصل.

إنهاء عقد المغربي أنور الغازي

أنهى نادي ماينز الألماني تعاقده مع لاعبه الهولندي من أصل مغربي أنور الغازي، بسبب منشوراته المؤيدة لغزة على مواقع التواصل، ورفضه لحرب الإبادة الجماعية التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد سكان القطاع.

وقبيل فسخ التعاقد، أصدر النادي بيانًا ادعى فيه أن اللاعب ندم على دعمه لفلسطين، ويعترف بإسرائيل، وهو ما نفاه الغازي في بيان مضاد أكد فيه تمسكه بموقفه، وعدم شعوره بأي ندم على مساندة فلسطين.

إيقاف الجزائري يوسف عطال

أوقف نادي نيس الفرنسي لاعبه الجزائري يوسف عطال في 2023، بسبب نشره فيديوهات داعمة لفلسطين عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل، كما خضع اللاعب لعقوبات تأديبية فورية.

وفتحت النيابة العامة في مدينة نيس تحقيقًا أوليًا ضد عطال، بتهمة "الدفاع عن الإرهاب" و"التحريض على الكراهية أو العنف بسبب الدين"، بسبب منشوراته التي وصفت بأنها "معادية للسامية".

وقررت لجنة الانضباط في رابطة الدوري الفرنسي إيقافه 7 مباريات، كما ألزمه القضاء بدفع 15 ألف يورو كتعويض للأطراف المدنية، ليعلن بعد ذلك مغادرته نادي نيس يوم 18 أكتوبر 2023.

مطالب بإسقاط جنسية كريم بنزيما

لم يسلم النجم الفرنسي من أصل جزائري كريم بنزيما، لاعب الاتحاد السعودي وريال مدريد سابقًا، من التنكيل، بعدما نشر تغريدة على منصة "إكس" قال فيها إنه يصلي لأجل سكان غزة، وتجاوزت مشاهداتها 8 ملايين في أقل من ساعة.

وفي أعقابها، هاجمه وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان عبر قناة "سي نيوز" زاعمًا أن دعم بنزيما لغزة هو دعم لكيانات متطرفة.

التقطت التصريحات النائبة فاليري بوير، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الجمهوريين، وطالبت رسميًا بإسقاط الجنسية الفرنسية عنه، إلا أن ذلك يبدو مستبعدًا قانونًا، لأن الشروط التي تسمح بذلك – كالجنسية المزدوجة أو العمل ضد مصالح فرنسا – لا تنطبق عليه.

حذف السباح المصري من صفحة الاتحاد الدولي للسباحة

ظهر السباح المصري عبد الرحمن سامح، المتوَّج بذهبية سباق 50 متر فراشة في بطولة العالم التي أقيمت باليونان في أكتوبر 2023، وهو يعبّر عن حزنه خلال التتويج قائلًا إنه لا يستطيع الاحتفال بينما يُقتل إخوة له في غزة.

لاحقًا، حُذفت صوره من الصفحة الرسمية للاتحاد الدولي للسباحة، فيما أكد اللاعب أنه تلقى تهديدات بالقتل، وأصبحت حياته مهددة بسبب دعمه لفلسطين.

الجماهير الألمانية تهاجم التونسي عيسى العيدوني

واجه اللاعب التونسي عيسى العيدوني، نجم نادي يونيون برلين الألماني، هجومًا لاذعًا من جماهير الفريق على مواقع التواصل، بعدما نشر صورة عبر إنستجرام أعلن فيها تضامنه مع غزة في مواجهة العدوان الإسرائيلي.

وطالب مشجعون بفسخ عقده، وهو ما أعقبه إعلان النادي عن رحيله، قبل أن ينضم إلى نادي الوكرة القطري في يوليو الماضي.

شكوى إسرائيلية ضد التونسية أنس جابر

أعربت نجمة التنس التونسية أنس جابر عن دعمها للقضية الفلسطينية في أكثر من مناسبة، منها تصريح لصحيفة "ذا غارديان" البريطانية أعربت فيه عن ألمها من الواقع الإنساني الصعب في غزة، قائلة إن الأطفال هناك "يتجمدون حتى الموت".

ونشرت جابر مقطع فيديو عبر الحساب الرسمي لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، دعت فيه المتابعين للتبرع لصالح العائلات الفلسطينية التي تواجه نقصًا حادًا في الغذاء.

في أعقاب ذلك، قدّم الاتحاد الإسرائيلي للتنس شكوى رسمية ضدها للاتحاد الدولي للعبة ورابطة اللاعبات المحترفات، بسبب منشور على إنستجرام.

وأصبحت جابر مهددة بالإيقاف عن المشاركة في بطولات التنس الكبرى، في ظل الضغوط التي تمارسها إسرائيل على المؤسسات الرياضية الدولية بسبب مواقفها المعلنة.