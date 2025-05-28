شدد على فرج، نجم الإسكواش والمصنف الثاني عالميًا، على دعمه للشعب الفلسطيني، خلال فيديو إعلان اعتزاله.

وأعلن علي فرج في وقت سابق من اليوم اعتزال لعبة الإسكواش، بشكل مفاجئ في عز تألقه، مشيرًا إلى أنه اتخذ القرار بعد تفكير طويل.

وقال علي فرج خلال فيديو إعلان اعتزاله: «أريد أن أتحدث عن شيء أكبر بكثير مني وأكبر وأهم من أي رياضة.. قلبي مثل قلوب الكثيرين مع الشعب الفلسطيني».

وأضاف: «قلبي مع الشعب الذي عانى ولا يزال يعيش معاناة صعب وصفها، شعب يعاني من خسائر كبيرة وظلم مستمر لفترة طويلة».

وتابع: «أتضامن مع الشعب الفلسطيني ليعيش بسلام وكرامة على أرضهم وفي بلدهم، ولكي يعيشوا بحرية وأمان».

وأتم: «لن نسمح أبدًا أن يكون الصمت جزءًا من التواطؤ، ويجب أن نفعل كل شيء نستطيع القيام به لنجعل العالم كله أقرب للتعاطف والعدالة والحرية للجميع».