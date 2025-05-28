فرنسا: نعارض وندين بشدة أية محاولة لضم الضفة الغربية أو غزة

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، كريستوف ليموان، اليوم الأربعاء، إن بلاده تدين بشدة أية محاولة إسرائيلية لضم الضفة الغربية المحتلة أو قطاع غزة.

جاءت تصريحات المتحدث خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة باريس، رداً على سؤال حول تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأنه سيحتل الضفة الغربية في حال اعترفت فرنسا بدولة فلسطين.

وقال ليموان، إن "موقف فرنسا من الأراضي الفلسطينية معروف؛ سواء تعلق الأمر بالضفة الغربية أو قطاع غزة، فإننا ندين دائما كل أشكال الاستعمار ومحاولات الضم".

وأكد أن باريس "تعارض وتدين بشدة أية محاولة لضم الضفة الغربية أو غزة"، وفقاً لوكالة وفا الفلسطينية.

وعن تدافع الحشود الفلسطينية نحو مركز توزيع المساعدات جنوب قطاع غزة أمس الثلاثاء، قال ليموان: إن هذه المشاهد تدل على أن المساعدات الإنسانية في المنطقة "غير كافية".

وشدد على أن هذه المشاهد "تعكس أيضا مدى فظاعة الوضع" في المنطقة، مشيرا إلى أن الفلسطينيين في غزة "محرومون من كل شيء".