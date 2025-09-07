سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، مساء الأحد، مقطع فيديو يرصد فرار مسافرين من مطار رامون الإسرائيلي بالنقب بعد إصابته بمسيرة حوثية.

وأكدت هيئة البث العبرية، إصابة مستوطنين إثر سقوط طائرة مسيرة أطلقت من اليمن في منطقة النقب جنوب فلسطين المحتلة.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر عسكري، قوله إن طائرة مسيرة يمنية ضربت قاعة المسافرين في مطار رامون.

ونقل إعلام عبري عن المتحدث باسم سلاح الجو في جيش الاحتلال أن «المجال الجوي الجنوبي فوق مطار رامون مغلق أمام حركة الطائرات».

وقال جيش الاحتلال تعقيبا على الحدث: «لم يتم تفعيل صفارات الإنذار في مطار رامون ويجري التحقيق في الحادث».

#فيديو| مشاهد من مطار "رامون" عقب استهدافه بطائرة مسيرة من اليمن وإغلاق المجال الجنوبي فوقه أمام حركة الطائرات. pic.twitter.com/bqNWd7a6bI — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) September 7, 2025

وتشن جماعة «الحوثي» اليمنية هجمات متواصلة على الاحتلال الإسرائيلي، باستخدام صواريخ وطائرات مسيرة، كما تستهدف السفن المرتبطة بها أو المتجهة نحوها.

وفي الـ27 من الشهر الماضي، أعلنت الجماعة تصعيد عملياتها البحرية ضد الاحتلال الإسرائيلي عبر استهداف جميع السفن التابعة لأي شركة تتعامل مع الموانئ الإسرائيلية، بغض النظر عن جنسيتها.

وترتكب قوات الاحتلال منذ 7 أكتوبر 2023 -بدعم أمريكي أوروبي- إبادة جماعية في قطاع غزة، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا واعتقالا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة نحو 227 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين معظمهم أطفال، فضلا عن الدمار الشامل ومحو معظم مدن القطاع ومناطقه من على الخريطة.