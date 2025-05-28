فشل رحلة اختبار ستارشيب التاسعة لإيلون ماسك وتحطم الصاروخ عند العودة إلى الأرض

تعرض رجل الأعمال ملياردير التكنولوجيا الأمريكي إيلون ماسك ونظامه الصاروخي ستارشيب لانتكاسة جديدة يوم الثلاثاء، عندما فشل أكبر نظام صاروخي تم بناؤه في تاريخ استكشاف الفضاء في إتمام رحلته التجريبية التاسعة كما هو مخطط.

وفي حين أن المرحلة العليا من الصاروخ، وعلى عكس الرحلتين التجريبيتين السابقتين، نجحت في الوصول إلى الفضاء، إلا أنها تحطمت عند عودتها إلى الغلاف الجوي للأرض.

وقالت شركة سبيس إكس، التي يديرها ماسك وتدير مشروع ستارشيب، عبر منصة إكس: "كما لو أن اختبار الرحلة لم يكن مثيرا بما فيه الكفاية، فقد تعرض ستارشيب لتفكك سريع وغير مخطط له. ستواصل الفرق مراجعة البيانات والعمل على اختبار الرحلة القادمة"، حسبما نقلت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

وكان من المقرر أيضا نشر أقمار اصطناعية خلال الرحلة، لكن ذلك لم يحدث.

وانطلق الصاروخ البالغ طوله 403 أقدام (123 مترا) في تجربته التاسعة من موقع ستاربيز، قاعدة الإطلاق التابعة لسبيس إكس في أقصى جنوب ولاية تكساس، وفقا لوكالة أسوشيتد برس (أ ب).