بعض زوجات زعماء قمة الـ20 يجتمعون في أجواء ودية

بالتزامن مع افتتاح زعماء العالم فعاليات قمة الـ20 في أوساكا اليابانية، وعقدهم أولى جلساتها، صباح اليوم، كان هناك مشهدًا وديًا جمع بعض زوجات هؤلاء الزعماء، اللائي ارتسمت على وجوههن الابتسامات في أجواء ترحيبية أثناء التقاط الصور التقليدية وفقًا لبروتوكولات هذه المناسبات الرسمية.

كان لافتًا أثناء هذا التجمع النسائي هو تغيب ميلانا ترامب عن المشهد تماما في الوقت الذي حل فيه فيليب ماي، محل زوجته رئيسة وزراء بريطانيا المنشغلة بالجدل التي تثيره القمة حول الحروب التجارية والتوترات الجيوسياسية وتغير المناخ، بحسب ما رصدته صحيفة «ذا صن» البريطانية.

تصدرت آكي آبي، زوجة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، البالغة من العمر 57 عامًا، المشهد بثوبها الأرجواني الأشبه بالكيمونو، أثناء استقبالها زوجات زعماء العالم وفي مقدمتهم بريجيت ماكرون، زوجة الرئيس الفرنسي، وسيدة تركيا الأولى، أمين أردوغان، كيم جونغ سوكـ زوجة الرئيس الكوري، يودويونو قرينة الرئيس الإندونيسي السابق، والسيدة الأولى لجنوب أفريقيا تشيبو موتسيبي.

وفي غياب ميلانا ترامب وأثناء التقاطتهن صور اللقاء البروتوكولية، انضم إليهن، فيليب ماي، زوج رئيسة الوزوراء البريطانية، تريزا ماي في مشهد بدا درامي لكونه الرجل الوحيد بين أولائي النجمات.