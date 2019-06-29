ارتفاع سعر العملة الرقمية «بيتكوين» إلى أكثر من 12 ألف دولار

ارتفعت أسعار الأسهم المرتبطة بالعملة الرقمية "بيتكوين" خلال تعاملات اليوم الجمعة، بعد ارتفاع البيتكوين بنسبة 13% إلى أكثر من 12 ألف دولار للوحدة الواحدة في تعاملات اليوم.

وأشارت اليوم وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن صعود عملة البيتكوين مؤخرا يرتبط بإعلان شبكة التواصل الاجتماعي العالمية "فيسبوك" اعتزامها إطلاق عملة رقمية جديدة باسم "ليبرا" باستخدام تكنولوجيا قاعدة البيانات التسلسلية المشفرة المستخدمة في العملات الرقمية الأخرى.

ومن بين أسهم الشركات المرتبطة بالعملات الرقمية سهم شركة "جراي سكيل بيتكوين تراست" والذي ارتفع بنسبة 12% تقريبا، وسهم "ريوت بيتكوين" وسهم "ماراثون بيتنت جروب" وارتفع كل منهما بأكثر من 6%. كما ارتفع سهم شركة "دي.بي.دبليو هولدنج" بأكثر من 41%.