المقاتلة يوروفايتر تعود للعمل بسلاح الجو رغم تكهنات حول أخطاء لطيارين ألمانيين اثنين

ذكرت مجلة شبيجل أون لاين الألمانية اليوم الجمعة أن المحققين بالجيش الألماني "بوندسفير" توصلوا إلى وجود عيوب فنية في تصنيع مقاتلات "يروفايتر" بعد دراستهم لأسباب اصطدام وسقوط طائرتين مقاتلتين من هذا الطراز تابعتين لسلاح الجو الألماني.

بهذا يتم إعادة إطلاق عمليات الطيران لسرب طائرات من هذا النوع في الجيش الألماني مرة أخرى.

وقال متحدث باسم سلاح الطيران الألماني اليوم الجمعة لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ): "سوف نستأنف تشغيل هذه الطائرات مرة أخرى بمستوى معتدل يوم الاثنين المقبل"، مشيرا إلى أن معلمي الطيران فقط هم من سيتعامل مع هذه الطائرات في البداية.

إلا أن سلاح الجو لم يتطرق إلى ما تم التوصل إليه حتى الآن من أسباب تكمن خلف حادث سقوط الطائرتين.

ووفقا لموقع "شبيجل أون لاين" يعتقد المحققون أن أخطاء وقع فيها قائدا الطائرتين أدت فيما يترجح إلى سقوطهما.

وعارض المفتش العام لسلاح الجو الألماني، الليفتنانت جنرال إنجو جيرهارتس هذه التكهنات وأكد قائلا: "مع التفهم الكامل للحاجة إلى إيضاح عاجل لأسباب ومسار مثل هذا الحادث المأساوي، تحظر التكهنات بهذا الشأن إلى أن يتم إغلاق التحقيقات من جانب الهيئة العامة لأمان الطيران".

كانت طائرتان "يوروفايتر" تابعتان للسرب 73 ، المسمى أيضا "شتاينهوف" من سلاح الجو الألماني ، وهو سرب يتمركز في بلدة لاجه قرب مدينة روستوك اصطدمتا يوم الاثنين الماضي فوق مساحة بحرية بمنطقة ميكلنبورج وسقطتا إثر التصادم.

نجا أحد الطيارين من الحادث وأصيب بجراح ولقي الثاني حتفه.

وشارك في التدريبات التي تحاكي تعقب طائرة معادية ثلاث طائرات.

وتقول مجلة شبيجل أون لاين أن المحققين يدرسون الآن ما إذا كان أحد الطيارين تجاهل زميله خلال هذه المناورات الجوية الخطرة ما أدى إلى اصطدام طائرتيهما أم أن من الممكن أن يكون هناك سوء تفاهم وقع عبر جهاز اللاسلكي بينهما بخصوص وضع كل منهما في الجو.