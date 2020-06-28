48 مركز غوص بجنوب سيناء يتقدم للحصول على شهادة السلامة الصحية لمزاولة العمل

قال الدكتور هشام جبر، رئيس غرفة الغوص بجنوب سيناء، إنه تقدم عدد محدود من مراكز الغوص والأنشطة البحرية بمدن خليج العقبة، بطلب لاستئناف العمل وفقًا للضوابط والإجراءات الوقائية الخاصة بمجابهة فيروس كورونا المستجد، والتي أقرتها وزارتي السياحة والاثار، والصحة والسكان.



وأكد رئيس غرفة الغوص، أن 48 منشأة ما بين مراكز غوص، ويخوت سفاري، ومراكز أنشطة بحرية، في مدن شرم الشيخ، دهب، وطابا، بجنوب سيناء تقدمت بطلبات التشغيل.



وأوضح أنه تم تشكيل لجنة تضم أعضاء من محافظة جنوب سيناء، وطب الوقائي، ووزارتي السياحة والصحة، لمراجعة الإجراءات الاحترازية الخاصة بمجابهة فيروس كورونا داخل هذه المراكز، تمهيدًا لحصولهم على شهادة السلامة الصحية المعتمدة، للبدء في مزاولة الأنشطة البحرية، تزامنًا مع استقبال السياحة الداخلية والخارجية.