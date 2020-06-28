«ذا رولينج ستونز» يحذر ترامب من استخدام أغانيهم فىي حملته الانتخابية

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حذر فريق موسيقى الروك البريطانى «ذا رولينج ستونز» الرئيس الأمريكى دونالد ترامب من أنه قد يواجه إجراءات قانونية إذا استمر فى استخدام موسيقى أغانيهم فى حملته الانتخابية.

وقال بيان من الفريق القانونى للفرقة إنهم يعملون مع منظمة معنية بحماية حقوق الأداء، لوقف الاستخدام غير المصرح به لموسيقاهم وأغانيهم.

واستخدمت حملة ترامب أغنية «لا يمكنك دائما الحصول على ما تريد» فى مسيرة انتخابية الأسبوع الماضى فى تولسا، بولاية أوكلاهوما، وفقا لشبكة بى بى سى.

وتم استخدام الأغنية نفسها من قبل حملة ترامب خلال الانتخابات الأمريكية عام 2016.

وغردت الفرقة فى 2016 «رولينج ستونز لا يؤيدون دونالد ترامب».

وفى وقت سابق من هذا الشهر، أصدرت عائلة نجم موسيقى الروك توم بيتى رسالة تدعو لمنع حملة ترامب الانتخابية من الاستخدام غير المصرح به لأغنيته فى مسيرة تولسا.

وقالت الأسرة فى بيان نشر على تويتر إن الفنان الراحل «لا يريد أبدا أن تستخدم أغنيته فى حملة قائمة على الكراهية».