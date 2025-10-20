سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

استدعت كولومبيا، سفيرها لدى واشنطن للتشاور، إثر وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الكولومبي غوستافو بيترو بأنه "زعيم مخدرات".

وقالت وزيرة الخارجية الكولومبية روزا يولاندا فيلافيسينسيو، في بيان، الاثنين، إن بيترو استدعى السفير دانيال غارسيا بينا للتشاور.

وأشارت في البيان الذي نشرته وزارة الخارجية الكولومبية على موقعها الإلكتروني، إلى أن السفير موجود حاليا في العاصمة بوغوتا.

وأضافت فيلافيسينسيو أن حكومة البلاد ستعلن علنا القرارات المتخذة بهذا الصدد خلال الساعات القادمة.

والأحد، وصف ترامب وفي تدوينة على منصة "تروث سوشيال" الأمريكية، نظيره الكولومبي، بأنه "زعيم مخدرات"، واتهمه بالتشجيع على إنتاج المخدرات على النطاقين "الكبير والصغير" في جميع أنحاء البلاد.​​​​​​​

واعتبر الرئيس الأمريكي أن إنتاج المخدرات في كولومبيا أصبح "أكبر عمل للبلاد".

وفي سبتمبر الماضي، أعلنت الولايات المتحدة أن كولومبيا من الدول الفاشلة بمكافحة المخدرات.

وسبق أن ذكر تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية أن زراعة نبات الكوكا وإنتاج الكوكايين في كولومبيا وصل إلى مستويات قياسية خلال فترة رئاسة بيترو.