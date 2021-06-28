منع منصة بينانس لتداول العملات الرقمية المشفرة من العمل في المملكة المتحدة

أصدرت هيئة الرقابة والسلوك المالي في بريطانيا تحذيرا للمستهلكين من منصة بينانس لتداول العملات الرقمية المشفرة مشيرة إلى منع المنصة من القيام بأي نشاط منظم في البلاد.

ووفقا لسجل الهيئة فإن شركة بينانس أمامها حتى مساء الأربعاء لتأكيد أنها قامت بإزالة كل الإعلانات والمواد الترويجية. ويجب على الشركة أن توضح على موقعها الإلكتروني وقنواتها على وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من وسائل الاتصال أنه لم يعد مسموحا لها بالعمل في المملكة المتحدة، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد .

ولن يصبح بإمكان بينانس، التي أعلنت استحواذها على شركة معتمدة من هيئة السلوك المالي في يونيو الماضي وكذلك خططا لإطلاق فرعها في المملكة المتحدة "بينانس يو كيه"، استئناف عملياتها في بريطانيا بدون موافقة مكتوبة مسبقا. ولم يعلق ممثل بينانس على الفور عند الاتصال به اليوم الأحد.

وتمدد هذه الخطوة الإجراءات الصارمة من الأجهزة التنظيمية على قطاع العملات الرقمية وسط مخاوف بشأن تورطها المحتمل في غسيل الأموال والاحتيال.