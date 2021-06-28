الجيش العراقي: الهجوم الأمريكي على موقع حدودي مع سوريا انتهاك لسيادة العراق

أدان الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول، اليوم الاثنين، الهجوم الجوي الأمريكي الذي استهدف ليلة أمس موقعا على الحدود العراقية ـ السورية، معتبرا أن الهجوم انتهاك للسيادة العراقية.

وقال رسول، في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز": "ندين الهجوم الجوي الأمريكي الذي استهدف ليلة أمس موقعا على الحدود العراقية ـ السورية، بما يمثل انتهاكا سافرا ومرفوضا للسيادة العراقية وللأمن الوطني العراقي وفق جميع المواثيق الدولية".

وأضاف أن "العراق يجدد رفضه أن يكون ساحة لتصفية الحسابات ويتمسك بحقه في السيادة على أراضيه ومنع استخدامها كساحة لردود الفعل والاعتداءات".

ودعا إلى التهدئة وتجنب التصعيد بكل أشكاله، مؤكدا أن العراق سيقوم بالتحقيقات والإجراءات والاتصالات اللازمة على مختلف المستويات لمنع حدوث مثل هذه الانتهاكات.

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