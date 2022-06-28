جونسون يواجه خلافا بشأن الإنفاق الدفاعي خلال اجتماع قادة حلف الأطلسي

يواجه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون خلافا بشأن زيادة الإنفاق الدفاعي، فيما يتوجه إلى قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) التي من المرجح أن تهيمن عليها قضية الحاجة لتعزيز الموارد العسكرية لمواجهة روسيا.



ووفقا لما أوردته وكالة الأنباء البريطانية "بي آيه ميديا"، أقر مصدر بارز بأن حكومة لندن يمكن أن تضطر إلى التخلي عن التزامها بزيادة ميزانية الدفاع بنسبة 0.5% عن فوق معدل التضخم.



وفي ظل توقع وصول التضخم إلى 11% هذا العام، وتضرر المالية العامة بسبب تداعيات وباء كورونا، اعترف المصدر بأنه من الممكن التخلي عن التعهد الذي تم تقديمه في البرنامج الانتخابي عام 2019.



وقال مصدر حكومي بارز: "تمت كتابة البرنامج قبل أن يتم إنفاق 400 مليار جنيه استرليني (490 مليار دولار) من أجل إبقاء الناس في منازلهم من أجل سلامتهم بسبب الوباء العالمي".



وفي الوقت نفسه، أفادت تقارير بأن وزير الدفاع البريطاني بن والاس يضغط من أجل زيادة الإنفاق بنحو 20%.



وتلتزم الحكومة البريطانية أيضا بهدف الناتو المتمثل في إنفاق 2% من إجمالي الناتج المحلي- وهو مقياس لحجم الاقتصاد - على الدفاع، ويبلغ الإنفاق حاليا 2.1% تقريبا.



ووجه والاس الدعوة في رسالة إلى جونسون قبل قمة حلف الناتو في مدريد، والتي تبدأ بعشاء رسمي مساء اليوم الثلاثاء.