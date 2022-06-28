مستشار ألمانيا: قمة السبع أثبتت قوة الدول الديمقراطية

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أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس، عن اعتقاده بأن قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى أثبتت قوة الدول الديمقراطية.

وفي ختام قمة المجموعة التي عقدت بقصر إلماو البافاري في جنوب ألمانيا، قال شولتس اليوم الثلاثاء إن نتائج القمة أظهرت "القوة الكبيرة للتحالفات الديمقراطية".

وأضاف السياسي الاشتراكي الديمقراطي، أن "إلماو كان جيدا للغاية بالنسبة لمجموعة السبع وللدول التي تعاونت هنا مع بعضها"، مشيرا إلى أن دول المجموعة استغلت الوقت بشكل جيد.

ورأى شولتس أنه كان من المهم أيضا ألا يقتصر الحضور على دول المجموعة وحسب، حيث شاركت دول أخرى في القمة مثل الهند وإندونيسيا والأرجنتين والسنغال وجنوب إفريقيا.

وتحدث شولتس عن صياغة توافقات جديدة، لافتا إلى أن الحوار كان "متكافئا لأن هذا مهم جدا جدا".