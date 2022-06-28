نقيب الزراعيين: مشروعات البنية التحتية عامل رئيسي في استصلاح أراضٍ جديدة

شدد الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، على أن أعمال البنية التحتية لعبت دروا أساسيا في استصلاح مشروعات زراعية جديدة.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "صالة التحرير" الذي تُقدمه الإعلامية عزة مصطفى، عبر شاشة "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، هناك عدة محاور عملت عليها الدولة المصرية بالتوازي.

وضرب مثالا على ذلك بأنه من دون إنشاء محور الضبعة كان من المستحيل استصلاح أراضي الدلتا الجديدة ومستقبل مصر.

ونوه بأن إنشاء شبكة الطرق ساهم في الوصول لمساحات قابلة للزراعة، موضحًا أن رؤية الدولة كانت العمل على توزيع الخريطة الجغرافية على كامل التراب الوطني.

وتطرق إلى أزمة الخبز قائلا إنها بدأت منذ عام 2008 نتيجة نقص الأمن الغذائي.

وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أولى هذا الملف اهتماما كبيرا منذ 2013، لا سيما في ظل الزيادة الكبيرة في عدد السكان.