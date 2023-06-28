 مصرع مواطن صدمه تروسيكل بطنطا - بوابة الشروق
الأربعاء 28 يونيو 2023 10:56 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مشاركة الصف الثاني من لاعبي الأهلي في مباريات الدوري بعد اقتراب حسم اللقب؟
النتـائـج تصويت

مصرع مواطن صدمه تروسيكل بطنطا

علاء شبل
نشر في: الأربعاء 28 يونيو 2023 - 10:29 م | آخر تحديث: الأربعاء 28 يونيو 2023 - 10:29 م
لقي شخص في العقد السادس من العمر مصرعه بعدما صدمه تروسيكل أثناء سيرة برفقة زوجته، بالقرب من مدخل قرية محلة مرحوم بمركز ومدينة طنطا، محافظة الغربية، وتم نقله إلى مستشفى طنطا الجامعي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة طنطا، وغرفة عمليات مرفق الإسعاف، بلاغاً من الأهالي يفيد، بإصابة شخص مسن في العقد السادس من العمر، بإصابات خطيرة ومتفرقة بعدما صدمه تروسيكل بالقرب من مدخل قرية محلة مرحوم.

انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، وسيارة إسعاف إلى محل الواقعه وتبين من التحريات والمعاينة الأولية مصرع شخص يدعي «ماهر. م. ال» ويبلغ من العمر 55 عاماً، ومقيم بمركز ومدينة بسيون، بعد أن صدمه تروسيكل، حال سيره في الطريق العام بالقرب من قرية محلة مرحوم، برفقة زوجته.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طنطا الجامعي، ورفع أثار الحادث تمهيدا لتيسير حركة المرور وإعادة فتح الطريق أمام السيارات، وتم تحرير محضر بالواقعة.

وأخطرت النيابة العامة للتحقيق وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة؛ للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة؛ تمهيدا لاستخراج تصريح الدفن وتسليم الجثمان إلى ذويه.

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك