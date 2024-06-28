المغرب وألمانيا تبحثان التعاون الأمني والتنسيق الاستخباراتي

ذكر تقرير إخباري أن المدير العام للأمن الوطني المغربي، عبد اللطيف حموشي، قام بزيارة عمل، بداية الأسبوع الجاري، إلى ألمانيا، بحث خلالها التعاون الأمني والتعاون الاستخباراتي بين البلدين، وذلك في خضم تزايد تحديات أمنية إقليمية ودولية تعتمل بقوة بين قارتي إفريقيا وأوروبا وحوض المتوسط.

وقالت صحيفة "هسبريس " المغربية، على موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة: "بحسب المعلن ضمْن مخرجات الزيارة، ناقش المسؤول الأمني المغربي خلال زيارته مع مسؤولي كل من الشرطة الفيدرالية والمكتب الفيدرالي للشرطة الجنائية “سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات الأمنية، خاصة في مجالات مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود، وتأمين التظاهرات الرياضية الكبرى.

وأضافت أنه طيلة ثلاثة أيام، جمعت "لقاءات عمل" حموشي بمسؤولين ألمان بارزين في مختلف الفروع الأمنية والجنائية، على رأسهم ديتر رومان، رئيس الشرطة الفيدرالية الألمانية، وهولجر مينش، رئيس المكتب الفيدرالي للشرطة الجنائية، دون إغفال ملاقاة المسؤولين الأمنيين الألمان المتخصصين في مكافحة الإرهاب والأمن الرياضي..

وكانت مكافحة التهديد الإرهابي نقطة أخرى مهمة في التعاون الأمني بين الرباط وبرلين تعززت بـ”زيارة خاصة” للوفد المغربي إلى مقر المركز المشترك لمكافحة الإرهاب بمدينة برلين، اطّلع خلالها على آليات عمل المركز في التنسيق بين مختلف أجهزة الأمن الألمانية، وسبل التعاون الممكنة في هذا الإطار مع مصالح الأمن المغربية في مجال مكافحة مخاطر التهديد الإرهابي في بُعده العابر للحدود الوطنية.

ووفق تقرير الصحيفة، لم يخل برنامج الزيارة من "استعراض أشكال التعاون الممكنة بين المغرب وألمانيا في مجال الأمن الرياضي، وآليات تبادل الخبرات والمساعدة التقنية بين الجانبين في تأمين التظاهرات الكبرى”، مع الاطلاع على “الترتيبات الأمنية ومعايير الأمن والحماية التي تطبقها شرطة مدينة برلين لتأمين فعاليات يورو 2024، التي تحتضن دورتها الحالية ملاعبُ ألمانيا".

يشار إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قد أعلن في أكتوبر الماضي اختيار المغرب وإسبانيا والبرتغال لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2030.