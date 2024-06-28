تصدر اسم الفنانة هند رستم، تريند منصة إكس، رغم رحيلها عن عالمنا منذ قرابة 13 عاما، وذلك عقب طرح سؤال عن الفنانة المفضلة للجمهور من الجيل الحالي من بين فنانات فترة العصر الذهبي للسينما في الخمسينات والستينات من القرن الماضي، وكان هناك شبه إجماع على اختيار الفنانة هند رستم.

وتفوقت رستم على زميلاتها مريم فخر الدين، سعاد حسني، فاتن حمامة، نادية لطفي، شادية، ولبنى عبد العزيز، ووصفها الجمهور بأنها كانت أجمل من الفنانة الأمريكية مارلين مونرو، ولم تواجه الفنانة الراحلة هند رستم سوى منافسة بسيطة في هذا الإستفتاء من خلال اختيار البعض للفنانتين الراحلتين سعاد حسني ومريم فخر الدين كأفضل نجمة في هذا الزمن.

ووصف رواد منصة إكس الفنانة الراحلة هند رستم بأنها ملكة الشقاوة والجمال، وبرنسيسة الفن.

يذكر أن الفنانة هند رستم رحلت عن عالمنا يوم 8 أغسطس عام 2011، عن عمر ناهز الـ79، وقد اعتزلت الفن في بداية الثمانينات، عقب زواجها من الدكتور محمد فياض، بعد مشوار طويل مع الفن بدأته عام 1947، حيث بدأت مشوارها كـ"كومبارس" و ظهرت في فيلم "غزل البنات" إنتاج 1949، وراء بطلة العمل ليلى مراد أثناء غناءها أغنية "اتمخطري يا خيل" ثم توالت بعد ذلك الأدوار الصغيرة حتى التقت بالمخرج حسن رضا الذي تزوجها لاحقا.

وبدأت رستم رحلة النجومية في السينما، واشتهرت بأدوار الإغراء في السينما المصرية في خمسينيات القرن العشرين، وعرفت بألقاب عدة منها «ملكة الإغراء» و«مارلين مونرو الشرق» لشبهها الظاهر بالممثلة مارلين مونرو بشعرها الأشقر المعروف، وقدمت خلال مشوارها الفني نحو 74 فيلما، و آخر أعمالها في عام 1979 خلال فيلم «حياتي عذاب» حيث قررت بعده اعتزال الفن نهائيا.