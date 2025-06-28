 رافينيا يوجه رسالة إلى ويليامز بعد اقترابه من الانضمام إلى برشلونة - بوابة الشروق
السبت 28 يونيو 2025 12:40 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما توقعاتك لمعارك إسرائيل مع إيران؟

النتـائـج تصويت

رافينيا يوجه رسالة إلى ويليامز بعد اقترابه من الانضمام إلى برشلونة

زيـاد الميرغني
نشر في: السبت 28 يونيو 2025 - 12:10 ص | آخر تحديث: السبت 28 يونيو 2025 - 12:10 ص

حرص النجم البرازيلي رافينيا دياز لاعب نادي برشلونة، على توجيه رسالة إلى نيكو ويليامز لاعب نادي أتلتيك بيلباو الإسباني، وذلك في ظل أنباء اقترابه من الانضمام إلى النادي الكتالوني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال رافينيا في تصريحات أبرزتها «صحيفة سبورت الإسبانية»: «أى لاعب ينضم إلينا بالتأكيد سوف يكون إضافة إلى الفريق وله منا كل الترحيب».

وأضاف: «ويليامز لاعب مميز ويقدم مستويات مميزة مع ناديه أتلتيك بيلباو وكذلك المنتخب الإسباني، وتواجده معانا سوف يكون إضافة كبيرة لنا بكل تأكيد».

واختتم النجم البرازيلي تصريحاته قائلًا: «أتمنى أن أقدم مستوى في الموسم المقبل أفضل من الموسم الماضي، لمساعدة الفريق لتحقيق كل البطولات بالموسم القادم».

وذكرت تقارير صحفية أن برشلونة اقترب بشدة من التعاقد مع نيكو ويليامز نجم نادي أتلتيك بيلباو.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك