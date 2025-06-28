رافينيا يوجه رسالة إلى ويليامز بعد اقترابه من الانضمام إلى برشلونة

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حرص النجم البرازيلي رافينيا دياز لاعب نادي برشلونة، على توجيه رسالة إلى نيكو ويليامز لاعب نادي أتلتيك بيلباو الإسباني، وذلك في ظل أنباء اقترابه من الانضمام إلى النادي الكتالوني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال رافينيا في تصريحات أبرزتها «صحيفة سبورت الإسبانية»: «أى لاعب ينضم إلينا بالتأكيد سوف يكون إضافة إلى الفريق وله منا كل الترحيب».

وأضاف: «ويليامز لاعب مميز ويقدم مستويات مميزة مع ناديه أتلتيك بيلباو وكذلك المنتخب الإسباني، وتواجده معانا سوف يكون إضافة كبيرة لنا بكل تأكيد».

واختتم النجم البرازيلي تصريحاته قائلًا: «أتمنى أن أقدم مستوى في الموسم المقبل أفضل من الموسم الماضي، لمساعدة الفريق لتحقيق كل البطولات بالموسم القادم».

وذكرت تقارير صحفية أن برشلونة اقترب بشدة من التعاقد مع نيكو ويليامز نجم نادي أتلتيك بيلباو.