جهود أممية لإقناع طرفي النزاع بالسودان بهدنة إنسانية في الفاشر

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الجمعة، أنه على تواصل مع طرفي النزاع في السودان سعيا لإرساء هدنة إنسانية في مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، وافق عليها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان.

وأوضح المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في تصريح لوكالة فرانس برس، أن جوتيريش دعا خلال اتصال بالبرهان، إلى وقف إطلاق نار لمدة أسبوع في الفاشر التي تحاصرها قوات الدعم السريع منذ أكثر من عام.

وفي تصريح لصحفيين، صرح جوتيريش بأن الاتصال بالجانبين يهدف بالأساس إلى تحقيق هذه الهدنة.

وأضاف: "الوضع دراماتيكي في الفاشر.. الناس يتضورون جوعا وهم في وضع صعب للغاية"، مشيرا إلى ضرورة إرساء هدنة لإتاحة توزيع المساعدات، ولافتا إلى أن هذا الأمر يجب أن تتم الموافقة عليه مسبقا بهدف "إعداد عملية إيصال ضخمة للمساعدات" إلى الفاشر.

وقال جوتيريش: "تلقيت ردا إيجابيا من الجنرال البرهان، وآمل أن يدرك الجانبان مدى أهمية تجنب الكارثة التي نشهدها في الفاشر".

والجمعة، أشار مجلس السيادة الذي يرأسه البرهان في بيان إلى أنه وافق على مقترح الهدنة لمدة أسبوع، لكن مصدرا في قوات الدعم السريع أفاد فرانس برس بعدم تلقي أي مقترح.

ويشهد السودان، ثالث أكبر دولة إفريقية من حيث المساحة، منذ أبريل 2023 حربا مدمرة اندلعت على خلفية صراع على السلطة بين البرهان ونائبه السابق قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو.