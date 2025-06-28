عمرو أديب: الهلال السعودي شرَّف العرب بمونديال الأندية حقا وصدقا

أشاد الإعلامي عمرو أديب، بتأهل نادي الهلال السعودي للدور ثمن النهائي في بطولة كأس العالم للأندية.

وقال خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الجمعة، إن الهلال خاض البطولة بجدية كبيرة منذ بدايتها، لا سيما منذ تعادله أمام ريال مدريد الإسباني في الجولة الأولى بدور المجموعات.

وأضاف أن تأهل الهلال لدور الـ16 جاء عن استحقاق ولم يأتِ بضربة حظ، كما أن الفريق السعودي تأهَّل على حساب فرق كبيرة.

وتابع: «الهلال شرّف الكرة العربية حقًا وصدقًا.. فيه ناس تانية بتطلق هذه الشعارات بلا وجود شيء على أرض الواقع».

وعبر عن ثقته في أن الهلال سيقدم مباراة تاريخية أمام مانشستر سيتي رغم أن الفريق لم يقدم أفضل مواسمه محليًا وقاريًّا.

يواصل الهلال السعودي رحلته في كأس العالم للأندية، وهو النادي العربي الوحيد من في دور الـ 16، وتنتظره مواجهة صعبة أمام مانشستر سيتي الإنجليزي في الرابعة من فجر يوم 1 يوليو.