افتتاح عيادة أمراض الدم بمستشفى بدر الجامعي

افتتح مستشفى بدر الجامعي كلية الطب جامعة العاصمة، عيادة أمراض الدم، لتكون إضافة نوعية إلى منظومة العيادات الخارجية بالمستشفى، وذلك تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي للتوعية بمرض فقر الدم المنجلي، بما يسهم في توفير خدمات تشخيصية وعلاجية متخصصة وفق أحدث المعايير الطبية، ويعزز من دور الجامعة في خدمة المجتمع والارتقاء بصحة المواطنين.

جاء افتتاح العيادة تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة العاصمة، الدكتورة رشا رفاعي عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة العاصمة، حيث قامت بافتتاح العيادة برفقة الدكتور وائل عمر المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة العاصمة، والدكتور كريم منتصر مدير مستشفى بدر الجامعي، وذلك بحضور الدكتورة ندى الدمياطي نائب المدير للدعم المؤسسي، والدكتور محمد الخواص نائب المدير للشؤون الطبية والعلاجية، والدكتورة عبير صبري رئيس قسم الأمراض الباطنة، والدكتورة سامية علي أستاذ الأمراض الباطنة، والدكتورة رانيا عفيفي أستاذ الباطنة العامة ومدير عيادة أمراض الدم بمستشفى بدر الجامعي، إلى جانب نخبة من أطباء المستشفى.

وأكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة العاصمة، أن الجامعة تواصل تنفيذ استراتيجيتها الرامية إلى تطوير المستشفيات الجامعية باعتبارها أحد أهم الصروح الطبية والتعليمية، من خلال التوسع في إنشاء العيادات التخصصية وتوفير خدمات علاجية متقدمة تلبي احتياجات المرضى.

وأوضح أن افتتاح عيادة أمراض الدم يمثل إضافة مهمة لمنظومة الرعاية الصحية، ويجسد التزام الجامعة بتقديم خدمات طبية متكاملة تجمع بين جودة الرعاية الصحية، والتعليم الطبي، والبحث العلمي، بما يواكب توجهات الدولة نحو الارتقاء بالقطاع الصحي وتحقيق التنمية المستدامة.

وأكدت الدكتورة رشا رفاعي، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة العاصمة، أن افتتاح عيادة أمراض الدم يأتي في إطار خطة متكاملة لتطوير الخدمات الطبية التخصصية داخل مستشفيات الجامعة، وتوسيع نطاق الرعاية المقدمة للمرضى، خاصة في التخصصات الدقيقة التي تتطلب خبرات طبية متقدمة. وأضافت أن العيادة تضم كوادر أكاديمية وطبية متميزة، وستوفر خدمات التشخيص والمتابعة والعلاج لمرضى أمراض الدم وفق أحدث البروتوكولات العلاجية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمرضى، ويعزز من الدور المجتمعي لمستشفيات الجامعة كمركز طبي وتعليمي متكامل يخدم أهالي مدينة بدر والمناطق المجاورة.