رئيس «ميونخ للأمن» يناشد برلين المشاركة في مهمة حماية أوروبية في الخليج

ناشد رئيس مؤتمر ميونخ للأمن الحكومة الاتحادية الألمانية، المشاركة في مهمة الحماية البحرية التي اقترحت بريطانيا القيام بها في مضيق هرمز.

وقال فولفجانج إيشينجر لصحيفة "فيلت أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد: "قلما يكون هناك دولة تعتمد على حرية الملاحة العالمية بقوة مثل بطل العالم في التصدير، ألمانيا".

وتابع إيشنجر قائلا: "لذا يجب ألا تظل جمهورية ألمانيا الاتحادية تراقب من دكة الاحتياطي، عندما يتم التشاور حاليا بشأن مهمة حماية أوروبية بحرية في الخليج".

يذكر أن بريطانيا أثارت قبل أيام قليلة فكرة القيام بمهمة عسكرية أوروبية في مضيق هرمز، بعدما تم احتجاز ناقلة نفط بريطانية من قبل الحرس الثوري الإيراني في المضيق الذي يتمتع بأهمية استراتيجية.

ولا تزال المباحثات جارية حول القيام بمثل هذه المهمة. وتمتد الخيارات من القيام بمهمة مراقبة محضة إلى تدشين مرافقة عسكرية للسفن التجارية.

يذكر أن وزيرة الدفاع الألمانية أنيجرت كرامب–كارنباور لم تستبعد مشاركة الجيش الألماني في مهمة حماية أوروبية من حيث المبدأ.