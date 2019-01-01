إيران: إرسال سفن حربية أوروبية للخليج خطوة «تصعيدية واستفزازية»

أكد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي اليوم الأحد أن إعلان الأوروبيين عزمهم إرسال سفن حربية إلى الخليج "يشكل خطوة عدائية واستفزازية".



ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن ربيعي القول إن من شأن هذه الخطوة "تصعيد التوترات في المنطقة".



وردًا على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، والتي أعرب فيها عن استعداداه لإجراء مقابلة مع وسائل إعلام إيرانية على غرار مقابلات أجراها نظيره الإيراني محمد جواد ظريف خلال زيارة لنيويورك مؤخرا.



وقال صالحي: "يمكن لمراسلتنا، السيدة مرضية هاشمي، إجراء مقابلة مع بومبيو وبإمكانه الإفصاح عما يريده، نحن لا نتهرب من سماع الرأي الآخر".



وجرى احتجاز هاشمي، الصحفية والمذيعة بقناة "برس تي في" الإيرانية الناطقة باللغة الإنجليزية في الولايات المتحدة لعدة أيام مطلع العام الجاري، دون توجيه اتهامات لها. وهاشمي أمريكية المولد، واعتنقت الإسلام وتعيش في إيران، وذهبت للولايات المتحدة لعيادة شقيقها.



وقال بومبيو في مقابلة مع تلفزيون "بلومبرج" إنه مستعد للذهاب إلى العاصمة الإيرانية ومخاطبة الشعب الإيراني بشأن السياسة الخارجية لبلاده.



وأضاف وزير الخارجية الأمريكي: "بالتأكيد، لو تلقيت دعوة، سوف يكون من دواعي سعادتي أن أكون هناك ... إنني أحب أن أنتهز فرصة كي أكون هناك، ليس لدواعي الدعاية، وإنما لكشف الحقيقة للشعب الإيراني بشأن ما تقوم به إدارتهم وكيفية إلحاقها الضرر بإيران".