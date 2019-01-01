كوريا الشمالية تفرج عن سفينة صيد روسية

أعلنت السفارة الروسية في بيونج يانج عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك أنه تم إطلاق سراح سفينة الصيد الروسية التي احتجزتها كوريا الشمالية هذا الأسبوع.



وجاء في بيان السفارة، ترجمته وكالة أنباء إيتار تاس الروسية في وقت مبكر من اليوم الأحد:" في يوم 27 تموز/يوليو، أدى العمل المنسق للهيئة الدبلوماسية الروسية إلى إطلاق سراح سفينة الصيد شيانج هاي لين 8"



وأضاف البيان أنه في الساعة 1600بالتوقيت المحلي [0700 بتوقيت جرينتش]، أبلغ الجانب الكوري الشمالي الكابتن فيرفكا بشأن الإفراج. وفي الساعة 1930، غادرت السفينة رصيف ميناء ونسان وتوجهت إلى سوكتشو (كوريا الجنوبية). "



وتم احتجاز "شيانج هاي لين 8" قبل أكثر من أسبوع عندما كانت تتجه إلى المياه الإقليمية لكوريا الجنوبية في بحر اليابان.



واتهمت كوريا الشمالية الطاقم بدخول المياه الإقليمية لها بشكل غير قانوني.



ويتكون الطاقم من 15 روسيا واثنين من كوريا الجنوبية .



وتتمتع روسيا، جارة كوريا الشمالية، بعلاقات دبلوماسية وثيقة مع الدولة المنعزلة. وتخوض بيونج يانج وسول صراعا متجمدا منذ عقود.