بدء اختبارات الكشف عن كورونا في مطاري برلين اعتبارا من الغد

يبدأ المسافرون العائدون من مناطق مصنفة في ألمانيا على أنها مناطق ذات خطورة فيما يتعلق بجائحة كورونا، الخضوع لاختبارات للكشف عن الإصابة بالفيروس، في مطاري برلين اعتبارا من غد الأربعاء.

وقال متحدث باسم حكومة ولاية برلين، اليوم الثلاثاء، إن جميع الاستعدادات جارية.

وستكوت الاختبارات في مباني مطاري تيجل وشونفيلد مجانية، كما أن الخضوع للاختبار طوعي حتى الآن.

وكان وزير الصحة الألماني ينس شبان أعلن عزمه مؤخرا جعل هذه الاختبارات إلزامية.

وكان عمدة برلين، ميشائيل مولر، أعلن يوم الخميس الماضي عزمه تطبيق الاختبارات في مطاري العاصمة الألمانية خلال هذا الأسبوع. وسيتولى مستشفى"شاريته" الجامعي في برلين مسؤولية الاختبارات.

وكان وزراء الصحة على المستوى الاتحادي والولايات اتفقوا مؤخرا على إخضاع المسافرين القادمين من مناطق خطورة، لاختبارات الكشف عن كورونا فور عودتهم إلى البلاد، ومن المقرر توفير هذه الاختبارات في كافة المطارات الألمانية.