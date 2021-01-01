تمديد العزل العام في سيدني الأسترالية شهرا إضافيا جراء تزايد الإصابات بكورونا

قررت السلطات في ولاية "نيو ساوث ويلز الأسترالية" تمديد العزل العام المفروض بمدينة سيدني عاصمة الولاية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) شهرا إضافيا بعدما أخفقت القيود المفروضة منذ أسابيع في احتواء تفشي السلالة دلتا شديدة العدوى.

وذكرت شبكة "يورونيوز" الإخبارية في نشرتها الناطقة باللغة الفرنسية اليوم الأربعاء، أنه كان من المقرر انتهاء إجراءات العزل العام يوم الجمعة، لكن رئيسة وزراء الولاية "جلاديس بريجيكليان" قالت إنه جرى تمديد القيود حتى 28 أغسطس المقبل.

يذكر أن "نيو ساوث ويلز" سجلت 177 إصابة محلية جديدة بالفيروس.