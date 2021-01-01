استشهاد طفل فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية

استشهد طفل فلسطيني متأثرا بإصابته اليوم الأربعاء بإطلاق نار من الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، بحسب ما أعلنته وزارة الصحة الفلسطينية.



وذكرت الوزارة في بيان صحفي أن طفلا يبلغ (12 عاماً) توفى متأثراً بجروح حرجة في الصدر، أصيب بها برصاص الجيش الإسرائيلي في بلدة بيت أمر شمال الخليل.



وكان الطفل أصيب بجروح بالغة الخطورة، بعد أن أطلق الجيش الإسرائيلي الرصاص الحي صوب المركبة التي كان بداخلها ويقودها والده، على مدخل بلدة بيت أمر دون أحداث تذكر وفق ما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.



ومساء أمس استشهد فلسطيني يبلغ (41 عاما) بعد أن أطلق الجيش الإسرائيلي النار عليه قرب بلدة بيتا في نابلس.



كما كان فتى فلسطيني يبلغ (17 عاماً) استشهد يوم الجمعة الماضي متأثرا بإصابته بجروح حرجة خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في قرية النبي صالح في رام الله.