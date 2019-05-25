أسماء أوائل طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية بشمال سيناء

أعلنت منطقة شمال سيناء الأزهرية، أسماء أوائل طلاب الشهادة الثانوية بقسمي العلمي والأدبي.



وبحسب بيان المنطقة، فإن أسماء أوائل الثانوية الأزهرية شعبة الأدبي هم: محمد شكري محمد السيد من مدينة بئر العبد مجموع 644 درجة بنسبة نجاح 99.8% الحاصل على المركز الأول، وإيمان فرج محمود إبراهيم بئر العبد مجموع 636 بنسبة نجاح 97.85% الثاني، وإبراهيم أحمد إبراهيم بئر العبد مجموع 628 بنسبة نجاح 96.62% الثالث، وعمرو خالد محمد أنور مجموع 627 بنسبة نجاح 96.46% الرابع، وعلي علاء علي بئر العبد مجموع 625 بنسبة نجاح 96.15% الخامس.



وأضافت المنطقة أن أسماء الخمس الأوائل الشعبة العلمية هم: هبة حامد فتحي مجموع 583 درجة الأولى وهدية حازم مقبل جبر مجموع 568 الثانية وهاجر محمد عبد العال مجموع 560 الثالثة وبسمة فرحان شحاته مجموع 551 درجة الرابعة، وهاجر مصطفى علي عوض 550 درجة الخامسة.