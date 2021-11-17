رئيس ريو تينتو للتعدين: التضخم المنخفض يسمح بتحفيز الاقتصاد الصيني

قال الرئيس التنفيذي لشركة التعدين العملاقة ريو تينتو إن معدل التضخم المنخفض في الصين يعني أن أكبر سوق استهلاكية في العالم في وضع أفضل لإنعاش اقتصادها مقارنة بالدول الغربية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن جاكوب ستاوشولم رئيس الشركة القول في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج "نحن مقتنعون بأن الاقتصاد الصيني محفز وهذا يعني تحقيق نمو أقوى خلال النصف الثاني" من العام الحالي.

يأتي ذلك في حين تراجع هامش أرباح شركات التعدين الرئيسية في العالم في ظل تراجع أسعار المعادن بسبب المخاوف من الركود الاقتصادي في الدول الكبرى، في الوقت الذي زادت فيه النفقات.

كما تضرر قطاع التعدين بشدة من إجراءات الإغلاق لاحتواء جائحة فيروس كورونا المستجد وتباطؤ الاقتصاد في الصين خلال النصف الأول من العام الحالي.

وبحسب بيانات مكتب الإحصاء الوطني الصيني ارتفعت أسعار المستهلك في الصين خلال الشهر الماضي بنسبة 5ر2% سنويا، مقابل وصول معدل التضخم في الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي إلى أعلى مستوياتها منذ عقود.

وقال ستاوشولم إنه "في ضوء حقيقة أنه لا يوجد هناك (في الصين) معدل تضخم مرتفع، فإنها تستطيع تحفيز اقتصادها بسهولة".