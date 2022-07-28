الرئيسان الأمريكي والصيني يوجهان مساعديهما للإعداد لاجتماع مباشر

ذكر مسؤول أمريكي أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الصيني شي جين بينج أصدرا توجيهات إلى مساعديهما ببدء الإعداد لأول اجتماع مباشر بينهما في فترة رئاسة بايدن خلال مكالمة هاتفية اليوم الخميس، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وكانت المكالمة هي الخامسة بين الزعيمين منذ تولي بايدن منصبه، لكنهما لم يلتقيا وجها لوجه منذ تولى بايدن منصبه. ونادرا ما غادر الرئيس شي البر الرئيسي الصيني منذ بدء جائحة كوفيد- 19.

وقال البيت الأبيض إن بايدن تحدث مع شي لمدة ساعتين و17 دقيقة اليوم الخميس.

وقال البيت الأبيض في بيان إن "الرئيسين ناقشا مجموعة من القضايا المهمة للعلاقات الثنائية وغيرها من القضايا الإقليمية والعالمية، وكلفا فريقيهما بمواصلة متابعة محادثة اليوم، وبشكل خاص التعامل مع تغير المناخ والأمن الصحي".

وجاء البيان بعد إعراب بكين عن غضبها من تقارير مفادها أن رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، تعتزم زيارة تايوان.