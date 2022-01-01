عمرو دياب يتصدر تريند تويتر بعد طرح أغنية باريس

تصدر الفنان عمرو دياب تريند موقع تويتر بعد طرح أغنيته الجديدة "باريس"، مساء اليوم عبر تطبيق أنغامي.



"باريس" كلمات أيمن بهجت قمر، الحان محمد يحيي توزيع وسام عبدالمنعم، ميكساچ و ديچتال ماستر أمير محروس، وذلك بعد أيام من طرح أغنية زمن المجاملة والتي تصدرت ترند مواقع التواصل الاجتماعي فور طرحها .



وكانت منصة أنغامي الموسيقية أعلنت مؤخرا عن تخطي أغاني عمرو دياب حاجز المليار استماع كأول مطرب عربي يحقق هذا الرقم .



وكشفت المنصة عن أعلى خمس أغاني استماعا لعمرو دياب خلالها حيث جاءت في المرتبة الأولى أغنية تملي معاك ، وفي المرتبة الثانية يتعلموا ، وجاءت أغنية أماكن السهر في المركز الثالث ، وتلتها في المرتبة الرابعة أغنية انت الحظ ، وأخيرا في المرتبة الخامسة اغنية أجمل عيون "برج الحوت"