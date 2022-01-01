 عمرو دياب يتصدر تريند تويتر بعد طرح أغنية باريس - بوابة الشروق
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عمرو دياب يتصدر تريند تويتر بعد طرح أغنية باريس


نشر في: الخميس 28 يوليه 2022 - 10:25 م | آخر تحديث: الخميس 28 يوليه 2022 - 10:25 م
تصدر الفنان عمرو دياب تريند موقع تويتر بعد طرح أغنيته الجديدة "باريس"، مساء اليوم عبر تطبيق أنغامي.

"باريس" كلمات أيمن بهجت قمر، الحان محمد يحيي توزيع وسام عبدالمنعم، ميكساچ و ديچتال ماستر أمير محروس، وذلك بعد أيام من طرح أغنية زمن المجاملة والتي تصدرت ترند مواقع التواصل الاجتماعي فور طرحها .

وكانت منصة أنغامي الموسيقية أعلنت مؤخرا عن تخطي أغاني عمرو دياب حاجز المليار استماع كأول مطرب عربي يحقق هذا الرقم .

وكشفت المنصة عن أعلى خمس أغاني استماعا لعمرو دياب خلالها حيث جاءت في المرتبة الأولى أغنية تملي معاك ، وفي المرتبة الثانية يتعلموا ، وجاءت أغنية أماكن السهر في المركز الثالث ، وتلتها في المرتبة الرابعة أغنية انت الحظ ، وأخيرا في المرتبة الخامسة اغنية أجمل عيون "برج الحوت"

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